Деревянченко ответил на вопрос о предложении получить гражданство Казахстан

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ Прямая трансляция матчей ЛЕ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
Профи-бокс Любительский бокс Astana Arlans
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Деревянченко ответил на вопрос о предложении получить гражданство Казахстан

Также он рассказал о статусе миллионера после боя с Головкиным и шансах на реванш с GGG.

Деревянченко ответил на вопрос о предложении получить гражданство Казахстан
Сергей Деревянченко и Геннадий Головкин после боя. Фото: Frontproof Media©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
0
Украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) провел пресс-конференцию по Zoom перед боем с чемпионом мира в среднем весе по версии WBC американцем Джермаллом Чарло (30-0, 22 КО), на которой в том числе ответил на вопрос про предложение выступать за Казахстан. Ее фрагменты предлагает Luckypunch.net

В 2008 году Деревянченко участвовал в Олимпиаде, но вылетел во втором круге. Поехать на следующие ОИ шансов у него не было - он перестал вызываться в сборную Украины в 2010 году, уступив место Евгению Хитрову. 

С 2010 года Деревянченко выступал во Всемирной серии бокса (WSB). Его первым клубом был итальянский Milano Thunders, а в 2012-м он перешел в казахстанский "Астана Арланс". 

"Отношения с Хитровым после истории с Олимпиадой? Хорошие. Я же понимаю, что не Женя все эти вещи делал тогда. На него у меня нет никаких обид. Так что мы хорошо общаемся, вот на днях спарринговали. Я помогаю ему, а он мне.

Нет, мне никто не предлагал принять гражданство Казахстана, чтобы поехать на Олимпиаду. Это все слухи, такого не было", - отметил Деревянченко. 

В последнем бою 5 октября в Нью-Йорке Деревянченко проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину (40-1-1, 35 КО), который стал новым чемпионом IBF и IBO. За этот поединок украинец заработал 5,2 миллиона долларов. 

"Звезда ли я? Конечно, медийно мне очень далеко до популярности "Канело" или Головкина. Но я уверен, что я на их уровне по боксу. Я в элите, среди них.  

Каково быть долларовым миллионером? Долларовый миллионер или нет - я ощущаю себя точно так же, как и до боя с Геннадием. Совсем ничего не изменилось в плане ощущений.

Реванш против Головкина? На данном этапе даже не знаю. Как мне кажется, у Гены сейчас немного другие ориентиры. Во-первых, это защита титула. И вполне возможно - третий поединок против "Канело". Да и мне сейчас нужно думать о бое против Чарло", - сказал Деревянченко. 

Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира

Напомним, что бой Чарло - Деревянченко пройдет 26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта прямо в своем телефоне. Присоединяйтесь и к обсуждению их!

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Деревянченко Сергей Геннадий GGG Головкин Астана Арланс Альварес Сауль Чарло Джермалл Казахстан Головкин Геннадий

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
00:40
Бокс

Деревянченко ответил на вопрос о предложении получить гражданство Казахстан
Вчера
23:45
Бокс

"Они не видели бой с Головкиным". Тренер Деревянченко ответил на угрозу нокаута от чемпиона мира
Вчера
23:39
Бокс

"Я не лягу, как некоторые". "Канело" пообещали устроить незабываемый бой
Вчера
22:58
Бокс

Экс-чемпион мира в трех весах нашел общее между Головкиным и Ломаченко
Вчера
21:32
Бокс

Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира
Вчера
11:44
Бокс

Сондерс вызвал "Канело" на бой и предложил пари на гонорар
Вчера
11:15
Бокс

Бой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом перенесли
9 августа
23:59
Бокс

Обладатель трех титулов из Казахстана вошел в топ-10 рейтинга IBF, Канат Ислам - в топ-15
9 августа
17:17
Бокс

"Канело" не договорился с DAZN перед третьим боем с Головкиным
9 августа
10:24
Бокс

Новый чемпион мира выиграл титул в третьем бою в профи и приблизил казахстанца к лидерству в рейтинге WBA
8 августа
12:04
Бокс

У экс-чемпиона мира в трех весах выявили коронавирус перед грядущим боем
8 августа
09:59
Бокс

Главный бой сопромоутера Головкина не выявил победителя
8 августа
09:24
Бокс

Менеджер Алимханулы отреагировал на возвращение казахстанца в США
7 августа
17:24
Бокс

Позабытый, но восставший. За какой титул собирается биться Фируза Шарипова
7 августа
12:51
Бокс

Пакьяо высказался о переговорах с Головкиным и назвал единственное условие для их боя
7 августа
10:47
Бокс

Майк Тайсон показал новый постер к бою с Роем Джонсом-младшим
6 августа
22:56
Бокс

Экс-соперника чемпиона мира дисквалифицировали после нокаута от казахстанца
6 августа
20:52
Бокс

Снимавшаяся для Playboy чемпионка мира подписала контракт с сопромоутером Головкина
6 августа
12:31
Бокс

Эдди Хирн сделал заявление по следующему бою Головкина
6 августа
11:22
Бокс

Назван "GGG супертяжелого веса" из Казахстана
5 августа
22:31
Бокс

"У тебя тоже все получится". Головкин поделился мотивирующим видео
5 августа
19:32
Бокс

"У этой звезды яркое будущее". Менеджерская компания Сондерса и Фьюри - о переходе Кункабаева в профи
5 августа
19:19
Бокс

Капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев прокомментировал свой переход в профи
5 августа
13:31
Бокс

Рой Джонс решил застраховать уши перед боем с Майком Тайсоном
5 августа
04:15
Бокс

Казахстанский супертяж прокомментировал досрочную победу над экс-соперником чемпиона мира
5 августа
03:40
Бокс

Видео полного боя казахстанского супертяжа Кособуцкого с победой нокаутом
4 августа
11:37
Бокс

Прямая трансляция 14-го боя в профи непобежденного казахстанского супертяжа
4 августа
08:31
Бокс

Деревянченко после поражения от Головкина пообещали нокаутировать в бою за титул WBC
3 августа
23:57
Бокс

Экс-чемпион мира из России вызвался помочь казахстанскому боксеру выиграть бой в Москве
3 августа
18:45
Бокс

Непобежденный казахстанский супертяж прошел взвешивание и битву взглядов перед боем
12 января 2020
18:51
Бокс

Видео лучших моментов дебютного боя экс-чемпиона мира из Мексики в весе Головкина
29 декабря 2019
15:10
Бокс

Видео полного боя с двумя нокдаунами за титул чемпиона мира
29 декабря 2019
15:04
Бокс

Видеообзор победы протеже Мейвезера над олимпийским чемпионом с тремя нокдаунами и нокаутом
22 декабря 2019
15:50
Бокс

Видеообзор реванша Чарло - Харрисон за титул чемпиона мира по версии WBC
22 декабря 2019
15:45
Бокс

Как экс-претендента на титул чемпиона мира в весе Головкина оставили без победы
21 декабря 2019
23:06
Бокс

Фото с девятого боя Данияра Елеусинова в профи
10 ноября 2019
22:50
Бокс

Фото с победного боя Жанибека Алимханулы в США
26 октября 2019
23:27
Бокс

Фоторепортаж: Как Канат Ислам провел защиту титула в Алматы
6 октября 2019
10:50
Бокс

Фото с боя Головкина и Деревяненко за два титула чемпиона мира
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика