"Они не видели бой с Головкиным". Тренер Деревянченко ответил на угрозу нокаута от чемпиона мира

Тренер Андре Розье
поделился ожиданиями от боя своего украинского боксера Сергея Деревянченко
(13-2, 10 КО) с чемпионом мира в среднем по версии WBC американцем Джермаллом Чарло
(30-0, 22 КО). Его слова передает vRINGe.com.
Ранее Чарло заявил
, что собирается нокаутировать Деревянченко.
- Когда люди говорят, что это будет легкий вечер для Чарло и он нокаутирует Деревянченко, что вы говорите в ответ?
- Что? Они явно не видели бой с Геннадием Головкиным
, - говорит Розье. - Они не видели бой с Дэниэлом Джейкобсом
. Должно быть, они курят крэк. Я могу сказать, что есть много людей, не знающих бокс. Как-то так. Когда кто-то говорит что-то, что не имеет смысла, я отвечаю: "Хорошего вам дня".
- Что касается Чарло и его резюме, бой с Сергеем - это его самый сложный поединок на сегодня?
- Без сомнения. Это точно. Вы увидите Technician-а в деле.
- Какая разница в нынешнем тренировочном лагере? Чем он отличается от лагеря к GGG или Джейкобсу?
- Тренировочный лагерь к Джейкобсу был другим, потому что я не был там.
- Верно.
- Кэмп к GGG был фантастическим, как вы можете видеть по результату. Нынешний лагерь будет даже более фантастическим. В этот раз у нас один из самых горячих проспектов. Я ожидаю, что он станет проспектом года - Эдгар Берланга
(он выиграл все 14 боев в карьере нокаутом в первом раунде - Vesti.kz). Он предлагает в ринге массивное сопротивление, что касается подготовки к такому бойцу, как Чарло. Он большой панчер, сильнее атлетически, так что Сергею нужно быть внимательным к деталям при подготовке. Именно так мы убедимся, что он готов к бою.
Деревянченко объяснил нокдаун от Головкина и раскрыл план на бой с чемпионом мира
Бой Чарло - Деревянченко пройдет
26 сентября и будет показан телеканалом Showtime по системе платных трансляций (PPV). Американец будет в третий раз защищать свой титул.
Напомним, что Деревянченко в последнем бою 5 октября в Нью-Йорке проиграл единогласным решением казахстанцу Геннадию Головкину
(40-1-1, 35 КО), который стал новым чемпионом IBF и IBO, а Чарло 7 декабря в этом же городе нокаутировал
ирландца Денниса Хогана
(28-3-1, 7 КО).
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