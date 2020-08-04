Деревянченко после поражения от Головкина пообещали нокаутировать в бою за титул WBC

Чемпион мира по версии WBC в среднем весе Джермалл Чарло
(30-0, 22 КО) поделился настроем на предстоящий бой с Сергеем Деревянченко
(13-2, 10 КО) из Украины.
По его словам, 26 сентября он выйдет на ринг Mohegan Sun Casino в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) не просто побеждать, а нокаутировать соперника.
"26 сентября наведусь на цель. Все будет не так, как раньше было, а по-другому. Буду действовать так, как вы еще не видели. В каком раунде все закончится? Это все, о чем вам, ребята, стоит переживать".
Чемпион добавил, что его план на бой - "заблокировать план" Деревянченко. "Увидите все вечером в день боя. Это будет реальное заявление о себе, если я его нокаутирую. Моя ударная мощь реальна, я могу выйти и нахлобучить кого угодно. 26 сентября Джермалл Чарло всем покажет, что он - будущее бокса", - добавил американец.
"Мы дрались с Головкиным и победили его". Деревянченко согласился на бой с "Канело" и чемпионом мира
Добавим, что для Деревянченко это будет третья попытка завоевать чемпионский титул в среднем весе. Две предыдущие завершились неудачно - в 2018 году Деревянченко проиграл американцу Дэниэлу Джейкобсу
, а год спустя казахстанцу Геннадию Головкину
. В обоих случаях на кону стоял вакантный титул IBF.
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