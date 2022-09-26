25-летний проспект оказался в тяжелом состоянии после нокаута

В Колумбии в рамках суперлегкого веса (до 63,5 килограмма) местный 25-летний проспект Луис Куиньонес (10-1, 6 КО) потерпел дебютное поражение в профи - уступил нокаутом 21-летнему венесуэльцу Хосе Муньосу (9-0, 7 КО), сообщает vRINGe.com.

Боксеры закатили зубодробительный махач, который завершился тяжелым нокаутом в решающем восьмом раунде - проигравшего на носилках вынесли с ринга.

По сообщениям местных СМИ, Куиньонеса прооперировали, он находится в критическом состоянии. Прогнозы пока что неутешительные.