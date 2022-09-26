25-летний проспект оказался в тяжелом состоянии после нокаута

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Сегодня 12:03
©Кадр из видео

В Колумбии в рамках суперлегкого веса (до 63,5 килограмма) местный 25-летний проспект Луис Куиньонес (10-1, 6 КО) потерпел дебютное поражение в профи - уступил нокаутом 21-летнему венесуэльцу Хосе Муньосу (9-0, 7 КО), сообщает vRINGe.com

Боксеры закатили зубодробительный махач, который завершился тяжелым нокаутом в решающем восьмом раунде - проигравшего на носилках вынесли с ринга.

По сообщениям местных СМИ, Куиньонеса прооперировали, он находится в критическом состоянии. Прогнозы пока что неутешительные. 

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Колумбия Профессиональный бокс

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:03
Профи-бокс
25-летний проспект оказался в тяжелом состоянии после нокаута
Сегодня , 09:15
Профи-бокс
Нокаут Алимханулы попал в число лучших в 2022 году
Сегодня , 07:41
Профи-бокс
Дацик оценил свою победу над Емельяненко
Вчера , 22:18
Профи-бокс
Казахстанский тяжеловес прокомментировал свое сенсационное поражение нокаутом
Вчера , 19:39
Профи-бокс
Непобежденного казахстанца Али Балоева сенсационно нокаутировали
Вчера , 18:28
Профи-бокс
Фьюри отметился очередным громким заявлением в адрес Усика
Вчера , 17:27
Профи-бокс
Стала известна точная дата возвращения Каната Ислама после первого поражения в карьере
Вчера , 12:57
Профи-бокс
Флойд Мейвезер жестко "отомстил" за нокаутированного телохранителя
Вчера , 12:32
Профи-бокс
Телохранитель Мейвезера был нокаутирован в Японии
Вчера , 11:13
Профи-бокс
Димаш Кудайберген высказался о Головкине и его трилогии с "Канело"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»