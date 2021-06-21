22-летний профи-боксер из Казахстана узнал дату и соперника по следующему бою

22-летний казахстанский боксер Рай Сейтжанов (6-0, 3 КО) следующий поединок проведет 10 июля в Алматы во Дворце спорта имени Балуана Шолака, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на менеджерскую компанию MTK Kazakhstan.
В этот день он встретится с 34-летним россиянином Максимом Чурбановым (8-8-1).
Напомним, что главным событием предстоящего вечера бокса должен был стать бой чемпиона Азии и бронзового призера чемпионата мира 2019 года из Казахстана Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 KO) против украинца Станислава Скорохода (20-2, 17 КО), но последний слетел с поединка. Позже он объяснил свое решение.
На вечере также выступят Али Балоев (10-0, 7 КО), Абай Толеш (8-1, 5 КО), Рахат Сейтжан (5-0, 3 КО), Айдос Медет (6-0, 4 КО), Ержан Залилов (11-3-2, 5 КО) и другие казахстанские боксеры.
Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!