Украинский нокаутер снялся с боя против чемпиона Азии из Казахстана с титулом WBC

Украинец Станислав Скороход (20-2, 17 КО) не сможет провести поединок против казахстанского боксера первого среднего веса Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 KO). Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

Их бой должен был стать главным событием вечера бокса 10 июля в Алматы. Соперник казахстанца получил травму и в ближайшее время не сможет выйти на ринг.

Свой последний бой Кулахмет, становившийся чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, провел в апреле в Дубае (ОАЭ), когда за 70 секунд нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20-1, 13 КО) и защитил пояс WBC International в первом среднем весе.

Заставлял соперника сдаваться, бился на одном ринге с Кроуфордом. Кулахмету достался жесткий соперник

Скороход не боксировал с июля прошлого года, когда в Киеве техническим нокаутом победил соотечественника Владислава Танцюру (2-8, 1 КО).

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