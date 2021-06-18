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Украинский нокаутер снялся с боя против чемпиона Азии из Казахстана с титулом WBC

Он должен был состояться 10 июля.

Украинский нокаутер снялся с боя против чемпиона Азии из Казахстана с титулом WBC
Станислав Скороход. Кадр из видео
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Украинец Станислав Скороход (20-2, 17 КО) не сможет провести поединок против казахстанского боксера первого среднего веса Турсынбая Кулахмета (3-0, 2 KO). Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

Их бой должен был стать главным событием вечера бокса 10 июля в Алматы. Соперник казахстанца получил травму и в ближайшее время не сможет выйти на ринг.

Свой последний бой Кулахмет, становившийся чемпионом Азии и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года, провел в апреле в Дубае (ОАЭ), когда за 70 секунд нокаутировал венесуэльца Эбера Рондона (20-1, 13 КО) и защитил пояс WBC International в первом среднем весе.

Заставлял соперника сдаваться, бился на одном ринге с Кроуфордом. Кулахмету достался жесткий соперник

Скороход не боксировал с июля прошлого года, когда в Киеве техническим нокаутом победил соотечественника Владислава Танцюру (2-8, 1 КО).

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Метки:
Кулахмет Турсынбай WBC MTK Kazakhstan

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