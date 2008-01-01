22-летний чемпион мира из Казахстана победил нигерийского ветерана во втором бою на профи-ринге

Ранее выиграли и другие казахстанцы.

Бекзад Нурдаулетов. Фото: olympic.kz©
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Чемпион мира по боксу и обладатель олимпийской лицензии Бекзад Нурдаулетов (2-0, 1 КО) выиграл второй бой на профессиональном уровне, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В рамках вечера бокса в Нур-Султане он решением победил Кабиру Товолави (13-3, 10 КО) из Нигерии в полутяжелом весе (до 79,3 килограмма).

22-летний Нурдаулетов достаточно грамотно провел встречу из шести раундов, не форсировал события, расстреливая оппонента со средней дистанции. 40-летний Товолави пытался отвечать, но несмотря на свой опыт, уступал казахстанцу в классе, мощи и агрессии, что и отразилось в итоге на решении судей отдать победу Бекзаду.

В своем дебютном бою в профи Нурдаулетов нокаутировал во втором раунде 28-летнего Ибрагима Маоколу из Танзании. 

Казахстанец является чемпионом мира 2019 года и будет представлять страну на Олимпиаде-2020 в Токио в весовой категории до 81 килограмма. В ноябре он впервые стал чемпионом страны по боксу.

Главным событием вечера в Нур-Султане станет поединок Айдоса Ербосынулы (14-0, 9 КО) против ганского боксера из топ-15 Иссы Самира (19-0, 16 КО). Казахстанец будет защищать чемпионские титулы по версиям WBC, WBO и WBA.

Метки:
Профессиональный бокс Казахстанский Бокс Нурдаулетов Бекзад Ербосынулы Айдос
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