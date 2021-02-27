20-летний казахстанский боксер нокаутировал дебютанта и выиграл пятый бой в профи

До этого он отправил соперника в нокдаун.

Нурдос Толебай. Фото: MTK Kazakstan
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Сегодня 18:21

Казахстанский боксер Нурдос Толебай победил соотечественника Жандоса Ережепова, передает корреспондент Vesti.kz

Поединок первого полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и завершился досрочной победой Толебая. Развязка наступила в третьем раунде: сначала Нурдос отправил оппонента в нокдаун. Но Ережепов сумел подняться и продолжить, но после пропустил серию ударов и рефери остановил бой, присудив Толебаю победу техническим нокаутом.

Таким образом, Толебай одержал пятую победу в пяти боях (3 КО), тогда как для Ережепова это был дебют в профи.

Метки:
Алматы Профессиональный бокс MTK Kazakhstan Толебай Нурдос
Бокс Профи-бокс
0
Сегодня 18:21
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