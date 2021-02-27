20-летний казахстанский боксер нокаутировал дебютанта и выиграл пятый бой в профи

Казахстанский боксер Нурдос Толебай победил соотечественника Жандоса Ережепова, передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок первого полусреднего веса прошел в андеркарте вечера бокса компании MTK Kazakhstan в Алматы и завершился досрочной победой Толебая. Развязка наступила в третьем раунде: сначала Нурдос отправил оппонента в нокдаун. Но Ережепов сумел подняться и продолжить, но после пропустил серию ударов и рефери остановил бой, присудив Толебаю победу техническим нокаутом.

Таким образом, Толебай одержал пятую победу в пяти боях (3 КО), тогда как для Ережепова это был дебют в профи.