20-летний финалист юношеской Олимпиады из Казахстана одержал досрочную победу в профи

20-летний финалист юношеской Олимпиады и чемпион МЧА-2018 Талгат Шайкен провел свой третий бой в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер принял участие в вечере бокса в Алматы, организованном MTK Kazakhstan. Причем он проводил третий поединок за четыре месяца.

Соперником Шайкена по восьмираундовому бою в полусреднем весе стал более опытный 34-летний россиянин Максим Чурбанов, за плечами которого к этому моменту было уже 16 поединков в профи.

Шайкен одержал победу техническим нокаутом. После третьего раунда угол его соперника отказался от продолжения боя.