20-летний финалист юношеской Олимпиады из Казахстана одержал досрочную победу в профи

Это был уже его третий бой, причем всего за четыре месяца.

Талгат Шайкен. Фото: olympic.kz©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Сегодня 20:51

20-летний финалист юношеской Олимпиады и чемпион МЧА-2018 Талгат Шайкен провел свой третий бой в профи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Казахстанский боксер принял участие в вечере бокса в Алматы, организованном MTK Kazakhstan. Причем он проводил третий поединок за четыре месяца.

Соперником Шайкена по восьмираундовому бою в полусреднем весе стал более опытный 34-летний россиянин Максим Чурбанов, за плечами которого к этому моменту было уже 16 поединков в профи. 

Шайкен одержал победу техническим нокаутом. После третьего раунда угол его соперника отказался от продолжения боя. 

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Шайкен Талгат Профессиональный бокс
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Сегодня 20:51
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