20 дней спустя. Али Ахмедов: круговорот соперников, серьезная проверка на прочность и шаг к титулам

Определились все соперники Али Ахмедова (16-1, 12 КО) на предстоящие два поединка. Причем казахстанец их проведет в сжатые сроки. На реализацию большого плана у него в запасе всего 20 дней. Подробнее об экзамене боксера - в материале корреспондента Vesti.kz.

Ахмедов не выходил на ринг с декабря прошлого года. Все это время он был занят не только восстановлением после сложного поражения, но и шлифовкой подготовительного процесса, ибо пробелы в этом моменте сыграли с ним очень злую шутку.

Казахстанский профи часть периода провел в Казахстане. Руководил его тренировками первый тренер Али - Сагатбек Мусаханов. Он работал над общей физической подготовкой, приступив к более локальным задачам уже в США.

Его возвращение на ринг некоторое время откладывалось. И были риски, что в этом году он дрался бы только один раз. Это бы негативно сказалось на его карьере. Ведь сейчас самое важное - это вернуть утерянные позиции, а без активности сделать это невозможно.

К тому же можно было просесть физически, загубить всю базу, которую Ахмедов набрал в последнее время.

Однако опасения не оправдались. Более того, по имеющейся информации, Али в ближайшее время выйдет на ринг дважды. И сделать это должен в течение 20 дней. Интересная стратегия. Она точно поставит на стремительное ускорение всех имеющихся задач.

Единственное, это скажется на оппозиции. Нельзя ожидать высокий уровень соперников, когда между поединками в запасе только три недели. Безусловно, один из вариантов будет более серьезным. И, видимо, эту роль сыграет перуанец Давид Сегарра (34-5, 21 КО).

В этом плане мексиканец Рикардо Адриано Луна Флорес (23-8-1, 15 КО) уступает. Хотя до этого был очень крутой оппонент. Речь о Лестере Мартинезе из Гватемалы. Он бы и проверил нашего профи, и победа над ним принесла бы хорошие бонусы.

Однако, как говорится, имеем то, что имеем. Путаница с соперниками никак не должна сказаться на общем настрое Ахмедова. Его ожидает серьезная проверка на физику и амбиции. Плюс ко всему, Али сделает несколько шагов в сторону титулов.

Итак, 26 августа битва с Флоресом, а 16 сентября - с Сегаррой. Ждем возвращения.

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