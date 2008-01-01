|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд
|Жас-Сункар
|
1
|
1+0
|
|
1
|
|90
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013
|Жас-Сункар
|
24
|
8+0
|
+2/-0
|
7
|
|2163
|7 (7)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014
|СШВСМ-Барыс
|
19
|
4+0
|
|
|
|1621
|2 (6)
|Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
|Казахстан
|
4
|
|
|
|
|347
|4 (4)
|Кубок Казахстана 2024. Женщины
|БИИК-Шымкент
|
3
|
1+0
|
|
1
|
|270
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
|БИИК-Шымкент
|
4
|
|
|
|
|349
|1 (5)