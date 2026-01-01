Аида Гайстенова
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд
Команда
Окжетпес
Игры
2
Желтые карточки
1
Мин
160
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013
Команда
Окжетпес
Игры
23
Гол + Пас
3+0
Мин
1356
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014
Команда
Окжетпес
Игры
13
Мин
449
Кубок Казахстана 2015 среди женских команд
Команда
Окжетпес
Игры
1
Мин
11
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015
Команда
Окжетпес
Игры
10
Мин
467
Кубок Казахстана 2016 среди женских команд
Команда
Астана
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Мин
74
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016
Команда
Астана
Игры
12
Гол + Пас
2+0
Мин
534
Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Команда
Казахстан
Игры
2
Мин
53
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
Команда
Казахстан
Игры
6
Гол + Пас
2+0
Мин
387
Товарищеские матчи 2025
Команда
Казахстан
Игры
1
Мин
90
Лига наций 2025. Женщины
Команда
Казахстан
Игры
3
Желтые карточки
1
Мин
200
Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
Команда
Актобе
Игры
19
Гол + Пас
15+10
Желтые карточки
4
Мин
1471
Женская Лига Чемпионов 2025/26
Команда
Актобе
Игры
2
Мин
180
Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа
Команда
Казахстан
Игры
4
Мин
220
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
Команда
Актобе
Игры
7
Гол + Пас
2+10
Желтые карточки
1
Мин
573