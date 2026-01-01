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Аида Гайстенова

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
32 года
Дата рождения
21 мая 1994
Команды
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд

Команда
Окжетпес

Игры
2

Желтые карточки
1

Мин
160

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013

Команда
Окжетпес

Игры
23

Гол + Пас
3+0

Мин
1356

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014

Команда
Окжетпес

Игры
13

Мин
449

Кубок Казахстана 2015 среди женских команд

Команда
Окжетпес

Игры
1

Мин
11

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015

Команда
Окжетпес

Игры
10

Мин
467

Кубок Казахстана 2016 среди женских команд

Команда
Астана

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Мин
74

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016

Команда
Астана

Игры
12

Гол + Пас
2+0

Мин
534

Чемпионат мира 2019 среди женских команд

Команда
Казахстан

Игры
2

Мин
53

Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин

Команда
Казахстан

Игры
6

Гол + Пас
2+0

Мин
387

Товарищеские матчи 2025

Команда
Казахстан

Игры
1

Мин
90

Лига наций 2025. Женщины

Команда
Казахстан

Игры
3

Желтые карточки
1

Мин
200

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Актобе

Игры
19

Гол + Пас
15+10

Желтые карточки
4

Мин
1471

Женская Лига Чемпионов 2025/26

Команда
Актобе

Игры
2

Мин
180

Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа

Команда
Казахстан

Игры
4

Мин
220

Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
Актобе

Игры
7

Гол + Пас
2+10

Желтые карточки
1

Мин
573


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