Карина Жумабайкызы
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд
Команда
СДЮСШОР №7 Шм
Игры
1
Мин
90
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013
Команда
СДЮСШОР №7 Шм
Игры
21
Гол + Пас
4+0
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
3
Красные карточки
1
Мин
1758
Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди девушек до 19 лет
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
3
Мин
270
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014
Команда
СДЮСШОР №7 Шм
Игры
20
Гол + Пас
4+0
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
3
Мин
1293
Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди девушек до 19 лет
Команда
Казахстан (U-19)
Игры
3
Гол + Пас
0+1
Желтые карточки
1
Мин
226
Кубок Казахстана 2015 среди женских команд
Команда
СДЮСШОР №7 Шм
Игры
1
Мин
17
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015
Команда
БИИК-Шымкент
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Мин
113
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015
Команда
СДЮСШОР №7 Шм
Игры
10
Желтые карточки
2
Мин
886
Чемпионат Европы 2017 среди женщин
Команда
Казахстан
Игры
3
Мин
70
Кубок Казахстана 2016 среди женских команд
Команда
БИИК-Шымкент
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Мин
136
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016
Команда
БИИК-Шымкент
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Мин
173
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016
Команда
Астана
Игры
8
Желтые карточки
1
Мин
315
Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Команда
Казахстан
Игры
Мин
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
Команда
Казахстан
Игры
1
Мин
78
Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
Команда
Актобе
Игры
5
Гол + Пас
3+0
Мин
211
Товарищеские матчи 2025
Команда
Казахстан
Игры
2
Мин
163
Лига наций 2025. Женщины
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Мин
234
Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
Команда
Актобе
Игры
24
Гол + Пас
14+17
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
1
Мин
1480
Женская Лига Чемпионов 2025/26
Команда
Актобе
Игры
2
Гол + Пас
1+0
Мин
177
Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа
Команда
Казахстан
Игры
3
Пенальти
+0/-1
Мин
197
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
Команда
Актобе
Игры
5
Гол + Пас
2+3
Мин
388