Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
| 1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Главная Новости Футбол Спортсмены Карина Жумабайкызы

Карина Жумабайкызы

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
29 лет
Дата рождения
4 августа 1996
Команды
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Рост, см
172
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
59
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд

Команда
СДЮСШОР №7 Шм

Игры
1

Мин
90

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013

Команда
СДЮСШОР №7 Шм

Игры
21

Гол + Пас
4+0

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
3

Красные карточки
1

Мин
1758

Отборочный турнир чемпионата Европы 2013/14 среди девушек до 19 лет

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
3

Мин
270

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014

Команда
СДЮСШОР №7 Шм

Игры
20

Гол + Пас
4+0

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
3

Мин
1293

Отборочный турнир чемпионата Европы 2014/15 среди девушек до 19 лет

Команда
Казахстан (U-19)

Игры
3

Гол + Пас
0+1

Желтые карточки
1

Мин
226

Кубок Казахстана 2015 среди женских команд

Команда
СДЮСШОР №7 Шм

Игры
1

Мин
17

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015

Команда
БИИК-Шымкент

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Мин
113

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015

Команда
СДЮСШОР №7 Шм

Игры
10

Желтые карточки
2

Мин
886

Чемпионат Европы 2017 среди женщин

Команда
Казахстан

Игры
3

Мин
70

Кубок Казахстана 2016 среди женских команд

Команда
БИИК-Шымкент

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Мин
136

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016

Команда
БИИК-Шымкент

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Мин
173

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016

Команда
Астана

Игры
8

Желтые карточки
1

Мин
315

Чемпионат мира 2019 среди женских команд

Команда
Казахстан

Игры

Мин

Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин

Команда
Казахстан

Игры
1

Мин
78

Чемпионат Казахстана 2024. Женщины

Команда
Актобе

Игры
5

Гол + Пас
3+0

Мин
211

Товарищеские матчи 2025

Команда
Казахстан

Игры
2

Мин
163

Лига наций 2025. Женщины

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Мин
234

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Актобе

Игры
24

Гол + Пас
14+17

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
1

Мин
1480

Женская Лига Чемпионов 2025/26

Команда
Актобе

Игры
2

Гол + Пас
1+0

Мин
177

Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа

Команда
Казахстан

Игры
3

Пенальти
+0/-1

Мин
197

Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
Актобе

Игры
5

Гол + Пас
2+3

Мин
388


Реклама


Реклама



Живи спортом!