Екатерина Бабшук
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Суперкубок Казахстана 2013 среди женских команд
Команда
СШВСМ-Барыс
Игры
1
Мин
76
Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд
Команда
СШВСМ-Барыс
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Мин
90
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013
Команда
СШВСМ-Барыс
Игры
24
Гол + Пас
5+0
Желтые карточки
1
Мин
1728
Лига Чемпионов 2013/14 среди женщин
Команда
СШВСМ-Барыс
Игры
1
Мин
90
Чемпионат мира 2015 среди женских команд
Команда
Казахстан
Игры
9
Мин
345
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014
Команда
Окжетпес
Игры
20
Гол + Пас
4+0
Желтые карточки
2
Красные карточки
1
Мин
1638
Кубок Казахстана 2015 среди женских команд
Команда
БИИК-Шымкент
Игры
3
Гол + Пас
1+0
Мин
142
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015
Команда
БИИК-Шымкент
Игры
16
Гол + Пас
1+0
Мин
1004
Чемпионат Европы 2017 среди женщин
Команда
Казахстан
Игры
7
Желтые карточки
2
Мин
618
Лига Чемпионов 2015/16 среди женщин
Команда
БИИК-Шымкент
Игры
2
Мин
48
Кубок Казахстана 2016 среди женских команд
Команда
БИИК-Шымкент
Игры
4
Мин
255
Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016
Команда
БИИК-Шымкент
Игры
9
Гол + Пас
2+0
Мин
766
Лига Чемпионов 2016/17 среди женщин
Команда
БИИК-Шымкент
Игры
7
Мин
353
Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Команда
Казахстан
Игры
3
Мин
270
Кубок Казахстана 2024. Женщины
Команда
Актобе
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Мин
360
Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
Команда
Актобе
Игры
16
Гол + Пас
3+0
Мин
1440
Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
Команда
Актобе
Игры
20
Гол + Пас
13+22
Пенальти
+1/-0
Мин
1755
Женская Лига Чемпионов 2025/26
Команда
Актобе
Игры
Мин
Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа
Команда
Казахстан
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Желтые карточки
1
Мин
360
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
Команда
Актобе
Игры
8
Гол + Пас
3+9
Мин
720