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Екатерина Бабшук

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
34 года
Дата рождения
18 сентября 1991
Команды
Актобе
Вид спорта
Футбол
Рост, см
172
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
55
WTA
1
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Суперкубок Казахстана 2013 среди женских команд

Команда
СШВСМ-Барыс

Игры
1

Мин
76

Кубок Казахстана по футболу 2013 среди женских команд

Команда
СШВСМ-Барыс

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Мин
90

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2013

Команда
СШВСМ-Барыс

Игры
24

Гол + Пас
5+0

Желтые карточки
1

Мин
1728

Лига Чемпионов 2013/14 среди женщин

Команда
СШВСМ-Барыс

Игры
1

Мин
90

Чемпионат мира 2015 среди женских команд

Команда
Казахстан

Игры
9

Мин
345

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2014

Команда
Окжетпес

Игры
20

Гол + Пас
4+0

Желтые карточки
2

Красные карточки
1

Мин
1638

Кубок Казахстана 2015 среди женских команд

Команда
БИИК-Шымкент

Игры
3

Гол + Пас
1+0

Мин
142

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015

Команда
БИИК-Шымкент

Игры
16

Гол + Пас
1+0

Мин
1004

Чемпионат Европы 2017 среди женщин

Команда
Казахстан

Игры
7

Желтые карточки
2

Мин
618

Лига Чемпионов 2015/16 среди женщин

Команда
БИИК-Шымкент

Игры
2

Мин
48

Кубок Казахстана 2016 среди женских команд

Команда
БИИК-Шымкент

Игры
4

Мин
255

Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016

Команда
БИИК-Шымкент

Игры
9

Гол + Пас
2+0

Мин
766

Лига Чемпионов 2016/17 среди женщин

Команда
БИИК-Шымкент

Игры
7

Мин
353

Чемпионат мира 2019 среди женских команд

Команда
Казахстан

Игры
3

Мин
270

Кубок Казахстана 2024. Женщины

Команда
Актобе

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Мин
360

Чемпионат Казахстана 2024. Женщины

Команда
Актобе

Игры
16

Гол + Пас
3+0

Мин
1440

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Актобе

Игры
20

Гол + Пас
13+22

Пенальти
+1/-0

Мин
1755

Женская Лига Чемпионов 2025/26

Команда
Актобе

Игры

Мин

Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа

Команда
Казахстан

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Желтые карточки
1

Мин
360

Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
Актобе

Игры
8

Гол + Пас
3+9

Мин
720


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