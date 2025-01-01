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Футбол

Ботагоз Джумажанова

Казахстан  Казахстан
Возраст
16 лет
Действующий
Да
Дата рождения
11 марта 2009
Команды
Атырау
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Атырау

Игры
1

Гол + Пас
5+0

Мин
90

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