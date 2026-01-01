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Ангелина Остер

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
16 лет
Дата рождения
8 августа 2009
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 17 лет

Команда
Казахстан (U-17)

Игры
3

Мин
139

Товарищеские матчи 2025

Команда
Казахстан (U-16)

Игры
1

Гол + Пас
2+0

Мин
90

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Кайрат

Игры
19

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
1

Мин
571

Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 17 лет

Команда
Казахстан (U-17)

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Желтые карточки
1

Мин
262

Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
Кайрат

Игры
5

Гол + Пас
1+1

Желтые карточки
1

Красные карточки
1

Мин
327


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