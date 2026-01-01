Ангелина Остер
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 17 лет
Команда
Казахстан (U-17)
Игры
3
Мин
139
Товарищеские матчи 2025
Команда
Казахстан (U-16)
Игры
1
Гол + Пас
2+0
Мин
90
Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
Команда
Кайрат
Игры
19
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
1
Мин
571
Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 17 лет
Команда
Казахстан (U-17)
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Желтые карточки
1
Мин
262
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
Команда
Кайрат
Игры
5
Гол + Пас
1+1
Желтые карточки
1
Красные карточки
1
Мин
327