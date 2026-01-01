Айзада Адильбек
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
2
|
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1
|
|180
|4 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
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3
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|
1
|
|270
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Астана
|
26
|
0+1
|
|
1
|
|2237
|9 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
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1
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|
1
|
|63
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Астана
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|3 (10)