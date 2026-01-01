Каролина Гук
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
2
|
|
|
|
|180
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2025
|Казахстан (U-16)
|
1
|
|
|
|
|90
|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Астана
|
26
|
-55
|
+2/-1
|
1
|
|2340
|9 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
2
|
-6
|
|
|
|180
|4 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
|
-3
|
|
|
|270
|1 (3)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Астана
|
8
|
-14
|
+0/-1
|
|
|619
|3 (10)