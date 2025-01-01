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Футбол

Милана Егиазарян

Казахстан  Казахстан
Возраст
19 лет
Действующий
Да
Дата рождения
20 сентября 2005
Команды
Кайрат
Вид спорта
Футбол
Рост, см
164
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
53
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин

Команда
Казахстан

Игры

Мин

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