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Футбол

Асылхан Жумахан

Казахстан  Казахстан
Возраст
17 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 апреля 2008
Команды
Туран
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Чемпионат Казахстана по футболу 2025

Команда
Туран

Игры

Мин

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