Никита Камалов
Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
Команда
Кузнецкие Медведи (мол)
Игры
4
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Кузнецкие Медведи (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Металлург Нк
Игры
5
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
Команда
Кузнецкие Медведи (мол)
Игры
2
Гол + Пас
1+3
Удаления, мин
14
Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Амур
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
Команда
Амур
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
Команда
Амур
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21
Команда
Россия (Олимпийская)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
2
Континентальная Хоккейная Лига 2020/21
Команда
Амур
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Kazakhstan Hockey Open 2021
Команда
Россия (Олимпийская)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2021/22
Команда
Сочи
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2022/23
Команда
СКА
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
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Команда
Россия (U-25)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Континентальная Хоккейная Лига 2024/25
Команда
Барыс
Игры
18
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
4