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Хоккей

Никита Камалов

Россия  Россия
Возраст
29 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 августа 1995
Команды
Россия (U-25)
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
183
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
88
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2012/13

Команда
Кузнецкие Медведи (мол)

Игры
4

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Молодежная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Кузнецкие Медведи (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Металлург Нк

Игры
5

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная Хоккейная Лига 2015/16

Команда
Кузнецкие Медведи (мол)

Игры
2

Гол + Пас
1+3

Удаления, мин
14

Континентальная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Амур

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2018/19

Команда
Амур

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2019/20

Команда
Амур

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Хоккей. Международные товарищеские матчи 2020/21

Команда
Россия (Олимпийская)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин
2

Континентальная Хоккейная Лига 2020/21

Команда
Амур

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Kazakhstan Hockey Open 2021

Команда
Россия (Олимпийская)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2021/22

Команда
Сочи

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2022/23

Команда
СКА

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

1XBET Qazaqstan Hockey Open 2023

Команда
Россия (U-25)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Континентальная Хоккейная Лига 2024/25

Команда
Барыс

Игры
18

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
4

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