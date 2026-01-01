Элина Ирисметова
Казахстан
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Завершенные
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|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2024. Женщины
|Туран
|
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|
|
|4 (5)
|Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
|Туран
|
14
|
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|
|
|804
|5 (5)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
1
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|
|33
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2025
|Казахстан (U-18)
|
1
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|
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|
|90
|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Туран
|
20
|
10+5
|
|
1
|
|1035
|3 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
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|
|202
|4 (4)
|Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа
|Казахстан
|
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|
|2 (3)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Женис
|
8
|
3+1
|
|
1
|
|475
|2 (10)
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