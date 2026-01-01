Анелия Мамырова
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
|Казахстан
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|
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|
|4 (4)
|Кубок Казахстана 2024. Женщины
|Туран
|
4
|
2+0
|
+1/-0
|
1
|
|346
|4 (5)
|Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
|Туран
|
12
|
1+0
|
|
4
|
|934
|5 (5)
|Товарищеские матчи 2025
|Казахстан
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|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Елимай
|
26
|
28+5
|
+1/-0
|
2
|
|2324
|5 (14)
|Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа
|Казахстан
|
3
|
1+0
|
|
|
|42
|2 (3)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Елимай
|
8
|
8+2
|
|
1
|
|717
|5 (10)