Аделия Беккожина
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2024/25 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
|
3
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1
|
|270
|4 (4)
|Товарищеские матчи 2025
|Казахстан
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2
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|
|180
|Лига наций 2025. Женщины
|Казахстан
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|2 (4)
|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Женис
|
24
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9+3
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+2/-1
|
5
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|2160
|8 (14)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26 среди девушек до 19 лет
|Казахстан (U-19)
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6
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|540
|4 (4)
|Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа
|Казахстан
|
1
|
|
|
|
|8
|2 (3)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Женис
|
8
|
2+1
|
|
1
|
|704
|2 (10)