|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Континентальная Хоккейная Лига 2019/20
|Амур
|
2
|
|
|9 (12)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Амур
|
3
|
|
|13 (13)
|Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
|Авангард
|
3
|
1+0
|
|7 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2016/17
|Сарыарка
|
12
|
2+6
|
4
|3 (26)
|Высшая Хоккейная Лига 2015/16
|Нефтяник Ал
|
5
|
2+3
|
4
|4 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2015/16
|Амур
|
1
|
|
|12 (14)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Нефтяник Ал
|
2
|
|
|19 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2014/15
|Барс
|
1
|
|
2
|24 (24)
|Высшая Хоккейная Лига 2013/14
|Нефтяник Ал
|
2
|
0+1
|
|10 (26)
|Континентальная Хоккейная Лига 2013/14
|Ак Барс
|
|
|
|4 (28)
|Высшая Хоккейная Лига 2012/13
|Нефтяник Ал
|
2
|
1+0
|
|Молодежная Хоккейная Лига 2012/13
|Барс
|
2
|
2+3
|
2
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим