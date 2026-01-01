Виктория Зейнали
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
Команда
Казахстан
Игры
Мин
Кубок Казахстана 2024. Женщины
Команда
Туран
Игры
3
Гол + Пас
-9
Мин
270
Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
Команда
Туран
Игры
12
Гол + Пас
-15
Пенальти
+1/-0
Мин
634
Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
Команда
Кызылжар
Игры
24
Гол + Пас
-34
Пенальти
+0/-2
Мин
2005
Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа
Команда
Казахстан
Игры
Мин
Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
Команда
Елимай
Игры
8
Гол + Пас
-12
Пенальти
+1/-0
Желтые карточки
1
Мин
633