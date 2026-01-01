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Виктория Зейнали

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
22 года
Дата рождения
12 ноября 2003
Команды
Казахстан
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные
Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин

Команда
Казахстан

Игры

Мин

Кубок Казахстана 2024. Женщины

Команда
Туран

Игры
3

Гол + Пас
-9

Мин
270

Чемпионат Казахстана 2024. Женщины

Команда
Туран

Игры
12

Гол + Пас
-15

Пенальти
+1/-0

Мин
634

Чемпионат Казахстана 2025. Женщины

Команда
Кызылжар

Игры
24

Гол + Пас
-34

Пенальти
+0/-2

Мин
2005

Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа

Команда
Казахстан

Игры

Мин

Чемпионат Казахстана 2026. Женщины

Команда
Елимай

Игры
8

Гол + Пас
-12

Пенальти
+1/-0

Желтые карточки
1

Мин
633


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