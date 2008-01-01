|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-14) турнир "Кубок Развития УЕФА". Армения-2019
|Казахстан (U-14)
|
2
|
|
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|122
|1 (3)
|Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА". Болгария-2019
|Казахстан (U-15)
|
3
|
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|
|
|216
|4 (4)
|Международный юношеский (U-17) турнир "Кубок Развития УЕФА". Беларусь-2021
|Казахстан (U-17)
|
3
|
1+0
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|
|
|180
|2 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2021/22 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
|
3
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|
|122
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Кайрат-Жастар (мол)
|
1
|
|
|
|
|45
|4 (14)
|Товарищеские матчи 2023
|Казахстан (U-19)
|
3
|
1+1
|
|
|
|199
|Товарищеские матчи 2023
|Казахстан (U-18)
|
2
|
2+0
|
|
|
|117
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Кайрат-Жастар (мол)
|
13
|
2+2
|
|
|
|566
|6 (15)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2023/24. U-19
|Казахстан (U-19)
|
3
|
|
|
|
|205
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2024. 1 лига
|Кайрат-Жастар (мол)
|
9
|
7+2
|
|
|
|727
|5 (16)