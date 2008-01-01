|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Международный юношеский (U-14) турнир "Кубок Развития УЕФА". Армения-2019
|Казахстан (U-14)
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2
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|180
|1 (3)
|Международный юношеский (U-15) турнир "Кубок Развития УЕФА". Болгария-2019
|Казахстан (U-15)
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3
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|270
|4 (4)
|Отборочный турнир чемпионата Европы 2021/22 среди юношей до 17 лет
|Казахстан (U-17)
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3
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|270
|4 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Кайрат-Жастар (мол)
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1
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|25
|4 (14)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Кайрат-Жастар (мол)
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1
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|20
|11 (15)