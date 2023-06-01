|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана по футболу 2018
|Экибастуз
|
1
|
|
|
|
|46
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
|Экибастуз
|
12
|
|
|
|
|370
|6 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Экибастуз
|
2
|
0+1
|
|
|
|168
|3 (4)
|Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
|Экибастуз
|
16
|
0+1
|
|
|
1
|588
|12 (14)
|Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
|Экибастуз
|
10
|
1+0
|
|
2
|
|632
|5 (7)
|Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
|Аксу Ак
|
18
|
3+2
|
|
2
|
|1191
|1 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Аксу Ак
|
1
|
|
|
|
|90
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022
|Аксу Ак
|
17
|
0+1
|
|
5
|
|832
|6 (14)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
|Аксу Ак
|
5
|
|
|
1
|
|292
|4 (4)
|Вторая лига Казахстана 2022
|Аксу-М
|
2
|
1+0
|
|
1
|
|171
|8 (12)
|Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
|Экибастуз
|
4
|
0+1
|
|
|
|199
|6 (14)
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023
|Аксу Пв
|
1
|
|
|
|
|11
|13 (14)
|UBET - Первенство Казахстана по футболу 2023. 1 лига
|Экибастуз
|
5
|
|
|
1
|
|209
|12 (15)