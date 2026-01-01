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Лейла Садыкова

Казахстан  Казахстан  

Биография

Информация отсутствует
Возраст
23 года
Дата рождения
14 августа 2002
Команды
Женис
Вид спорта
Футбол, Футзал
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Профиль Матчи Команды

Расписание матчей

Предстоящие
Завершенные

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