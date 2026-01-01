Лейла Садыкова
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-16)
|
1
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|90
|"Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
|Казахстан (U-16)
|
3
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|
|90
|4 (4)
|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Женис
|
23
|
8+5
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|
4
|
|2036
|8 (14)
|Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа
|Казахстан
|
1
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|
|
|25
|2 (3)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Женис
|
7
|
9+7
|
|
3
|
|602
|2 (10)