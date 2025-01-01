Айдар Жаксыбек
Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012
Команда
БИИK
Игры
28
Гол + Пас
3+0
Пенальти
+2/-1
Желтые карточки
5
Красные карточки
4
Мин
1795
Кубок Казахстана по футболу 2012
Команда
БИИK
Игры
1
Мин
69
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
Команда
Женис
Игры
9
Желтые карточки
1
Красные карточки
1
Мин
454
Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига
Команда
Окжетпес
Игры
13
Желтые карточки
4
Мин
680
Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига
Команда
Жайык
Игры
18
Желтые карточки
3
Мин
381
Кубок Казахстана по футболу 2014
Команда
Жайык
Игры
1
Мин
90
Кубок Казахстана по футболу 2015
Команда
Жайык
Игры
1
Мин
17
Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига
Команда
Жайык
Игры
12
Гол + Пас
2+0
Желтые карточки
1
Мин
354
Кубок Казахстана по футболу 2016
Команда
Кыран
Игры
2
Мин
126
Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига
Команда
Кыран
Игры
13
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
3
Мин
720
Кубок Казахстана по футболу 2017
Команда
Кыран
Игры
1
Гол + Пас
1+0
Желтые карточки
1
Мин
46
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Команда
Кыран
Игры
9
Гол + Пас
0+1
Желтые карточки
1
Мин
205
Кубок Казахстана по футболу 2018
Команда
Кыран
Игры
3
Мин
58
Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига
Команда
Кыран
Игры
18
Гол + Пас
2+1
Желтые карточки
3
Мин
538
Вторая лига Казахстана 2018
Команда
Кыран-М
Игры
1
Мин
67
Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2018
Команда
Кыран
Игры
2
Мин
124
Кубок Казахстана по футболу 2019
Команда
Кыран
Игры
2
Гол + Пас
0+1
Пенальти
+0/-1
Желтые карточки
1
Мин
135
Вторая лига Казахстана 2019
Команда
Кыран-М
Игры
4
Мин
305
Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига
Команда
Кыран
Игры
17
Гол + Пас
1+1
Мин
465
Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига
Команда
Кыран
Игры
8
Желтые карточки
1
Мин
152
Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига
Команда
Кыран
Игры
15
Гол + Пас
0+5
Желтые карточки
5
Мин
420
Вторая лига Казахстана 2021
Команда
Кыран-М
Игры
1
Мин
87
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
Команда
Кыран
Игры
2
Мин
91
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022
Команда
Кыран
Игры
1
Мин
49
Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига
Команда
Кыран
Игры
7
Гол + Пас
0+3
Мин
208
Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26
Команда
Шымкент
Игры
1
Мин
90