Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Футбол

Айдар Жаксыбек

Казахстан  Казахстан
Возраст
30 лет
Действующий
Да
Дата рождения
28 марта 1995
Команды
Шымкент
Вид спорта
Футбол, Футзал
Рост, см
170
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
64
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Первенство Казахстана по футболу среди клубов Первой лиги 2012

Команда
БИИK

Игры
28

Гол + Пас
3+0

Пенальти
+2/-1

Желтые карточки
5

Красные карточки
4

Мин
1795

Кубок Казахстана по футболу 2012

Команда
БИИK

Игры
1

Мин
69

Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига

Команда
Женис

Игры
9

Желтые карточки
1

Красные карточки
1

Мин
454

Первенство Казахстана по футболу 2013. 1 лига

Команда
Окжетпес

Игры
13

Желтые карточки
4

Мин
680

Первенство Казахстана по футболу 2014. 1 лига

Команда
Жайык

Игры
18

Желтые карточки
3

Мин
381

Кубок Казахстана по футболу 2014

Команда
Жайык

Игры
1

Мин
90

Кубок Казахстана по футболу 2015

Команда
Жайык

Игры
1

Мин
17

Первенство Казахстана по футболу 2015. 1 лига

Команда
Жайык

Игры
12

Гол + Пас
2+0

Желтые карточки
1

Мин
354

Кубок Казахстана по футболу 2016

Команда
Кыран

Игры
2

Мин
126

Первенство Казахстана по футболу 2016. 1 лига

Команда
Кыран

Игры
13

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
3

Мин
720

Кубок Казахстана по футболу 2017

Команда
Кыран

Игры
1

Гол + Пас
1+0

Желтые карточки
1

Мин
46

Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига

Команда
Кыран

Игры
9

Гол + Пас
0+1

Желтые карточки
1

Мин
205

Кубок Казахстана по футболу 2018

Команда
Кыран

Игры
3

Мин
58

Первенство Казахстана по футболу 2018. 1 лига

Команда
Кыран

Игры
18

Гол + Пас
2+1

Желтые карточки
3

Мин
538

Вторая лига Казахстана 2018

Команда
Кыран-М

Игры
1

Мин
67

Переходные матчи в Премьер-Лигу Казахстана 2018

Команда
Кыран

Игры
2

Мин
124

Кубок Казахстана по футболу 2019

Команда
Кыран

Игры
2

Гол + Пас
0+1

Пенальти
+0/-1

Желтые карточки
1

Мин
135

Вторая лига Казахстана 2019

Команда
Кыран-М

Игры
4

Мин
305

Первенство Казахстана по футболу 2019. 1 лига

Команда
Кыран

Игры
17

Гол + Пас
1+1

Мин
465

Первенство Казахстана по футболу 2020. 1 лига

Команда
Кыран

Игры
8

Желтые карточки
1

Мин
152

Первенство Казахстана по футболу 2021. 1 лига

Команда
Кыран

Игры
15

Гол + Пас
0+5

Желтые карточки
5

Мин
420

Вторая лига Казахстана 2021

Команда
Кыран-М

Игры
1

Мин
87

Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021

Команда
Кыран

Игры
2

Мин
91

Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2022

Команда
Кыран

Игры
1

Мин
49

Первенство Казахстана по футболу 2022. 1 лига

Команда
Кыран

Игры
7

Гол + Пас
0+3

Мин
208

Чемпионат Казахстана по футзалу 2025/26

Команда
Шымкент

Игры
1

Мин
90

Реклама

Живи спортом!