|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Кубок Казахстана 2016 среди женских команд
|Умиткер
|
3
|
|
|
|
|270
|3 (3)
|Товарищеские матчи 2017
|Казахстан (U-16)
|
1
|
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|
|90
|"Кубок Развития УЕФА" Черногория-2017. Девушки (U-16)
|Казахстан (U-16)
|
3
|
|
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|
|180
|4 (4)
|Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
|Казахстан
|
4
|
1+0
|
|
|
|237
|4 (4)
|Кубок Казахстана 2024. Женщины
|БИИК-Шымкент
|
4
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|
|280
|1 (5)
|Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
|БИИК-Шымкент
|
4
|
4+0
|
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|
|326
|1 (5)