|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Ладья (мол)
|
2
|
|
|7 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Ладья (мол)
|
8
|
3+6
|
17
|12 (16)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|ЦСК ВВС
|
2
|
0+2
|
2
|27 (27)
|Кубок Казахстана 2018/19
|Горняк
|
3
|
|
|6 (6)
|Чемпионат Казахстана 2018/19
|Горняк
|
50
|
4+12
|
88
|9 (10)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Рязань
|
3
|
|
|17 (18)
|Pro Hokei Ligasy 2020/21
|Алматы
|
21
|
2+3
|
16
|8 (13)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
|Алматы
|
3
|
1+3
|
|2 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Кулагер
|
45
|
1+12
|
74
|7 (13)