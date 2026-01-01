Анастасия Власова
БиографияИнформация отсутствует
Расписание матчей
|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2015
|СШВСМ-Барыс
|
1
|
|
|
|
1
|22
|2 (5)
|Кубок Казахстана 2016 среди женских команд
|СШВСМ-Барыс
|
4
|
|
|
|
|360
|1 (3)
|Чемпионат Казахстана по футболу среди женских команд 2016
|СШВСМ-Барыс
|
16
|
1+0
|
|
3
|
|1346
|3 (5)
|Отборочный турнир Чемпионата Европы 2025 среди женщин
|Казахстан
|
2
|
|
|
|
|22
|4 (4)
|Кубок Казахстана 2024. Женщины
|Актобе
|
4
|
|
|
|
|360
|2 (5)
|Чемпионат Казахстана 2024. Женщины
|Актобе
|
16
|
2+0
|
|
1
|
|1440
|2 (5)
|Лига наций 2025. Женщины
|Казахстан
|
|
|
|
|
|2 (4)
|Чемпионат Казахстана 2025. Женщины
|Актобе
|
26
|
7+9
|
|
1
|
|2340
|1 (14)
|Женская Лига Чемпионов 2025/26
|Актобе
|
2
|
|
|
|
|180
|Отборочный турнир чемпионата мира 2027. Женщины. Европа
|Казахстан
|
4
|
|
|
|
|360
|2 (3)
|Чемпионат Казахстана 2026. Женщины
|Актобе
|
8
|
6+2
|
|
|
|720
|1 (10)