Хоккей

Кирилл Пономарев

Казахстан  Казахстан
Возраст
27 лет
Действующий
Да
Дата рождения
8 сентября 1998
Команды
Сарыарка
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
75
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А

Команда
Казахстан (U-18)

Игры
5

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
2

Молодежная Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Алтай (мол) УК

Игры
23

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
8

Чемпионат Казахстана 2016/17

Команда
Темиртау

Игры
14

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
10

Высшая Хоккейная Лига 2017/18

Команда
Сарыарка

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2017/18

Команда
Темиртау

Игры
26

Гол + Пас
3+3

Удаления, мин
24

Кубок Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Чемпионат Казахстана 2018/19

Команда
Темиртау

Игры
46

Гол + Пас
6+1

Удаления, мин
26

Открытый чемпионат Казахстана 2019/20

Команда
Темиртау

Игры
23

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин
22

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Сарыарка

Игры
7

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
11

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин
6

Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21

Команда
Темиртау

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2021/22

Команда
Темиртау

Игры
30

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин
10

Париматч-Кубок Казахстана 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Сарыарка

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Кулагер

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2022/23

Команда
Актобе

Игры
22

Гол + Пас
2+3

Удаления, мин
12

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Сарыарка

Игры
56

Гол + Пас
4+3

Удаления, мин
16

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Сарыарка

Игры
38

Гол + Пас
3+3

Удаления, мин
6

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
5

Гол + Пас
1+2

Удаления, мин
2

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Сарыарка

Игры
26

Гол + Пас
7+3

Удаления, мин
10

Живи спортом!