Кирилл Пономарев
Юношеский (U-18) Чемпионат мира по хоккею 2015/16. Дивизион I группа А
Команда
Казахстан (U-18)
Игры
5
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
2
Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Алтай (мол) УК
Игры
23
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
8
Чемпионат Казахстана 2016/17
Команда
Темиртау
Игры
14
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
10
Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Команда
Сарыарка
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2017/18
Команда
Темиртау
Игры
26
Гол + Пас
3+3
Удаления, мин
24
Кубок Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Чемпионат Казахстана 2018/19
Команда
Темиртау
Игры
46
Гол + Пас
6+1
Удаления, мин
26
Открытый чемпионат Казахстана 2019/20
Команда
Темиртау
Игры
23
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
22
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Сарыарка
Игры
7
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
11
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
6
Parimatch - Кубок Казахстана 2020/21
Команда
Темиртау
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2021/22
Команда
Темиртау
Игры
30
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
10
Париматч-Кубок Казахстана 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Сарыарка
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Кулагер
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2022/23
Команда
Актобе
Игры
22
Гол + Пас
2+3
Удаления, мин
12
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Сарыарка
Игры
56
Гол + Пас
4+3
Удаления, мин
16
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Сарыарка
Игры
38
Гол + Пас
3+3
Удаления, мин
6
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
5
Гол + Пас
1+2
Удаления, мин
2
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Сарыарка
Игры
26
Гол + Пас
7+3
Удаления, мин
10