|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Тюменский Легион (мол)
|
4
|
1+0
|
2
|8 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Сибирские Снайперы (мол)
|
5
|
0+3
|
4
|7 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Сибирские Снайперы (мол)
|
4
|
0+1
|
|3 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Сарматы (мол)
|
4
|
0+1
|
|9 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2018/19
|Кузнецкие Медведи (мол)
|
7
|
2+3
|
|15 (16)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим