|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Ладья (мол)
|
2
|
|
|7 (10)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Ладья (мол)
|
2
|
|
|7 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
|Ладья (мол)
|
8
|
|
|12 (16)
|Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
|Сарматы (мол)
|
4
|
0+1
|
2
|9 (16)
|Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
|Южный Урал - Металлург (мол)
|
1
|
|
|3 (5)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
|Южный Урал
|
2
|
|
|16 (29)
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Металлург Нк
|
3
|
|
|9 (16)
|Parimatch - Кубок Казахстана 2021/22
|Арлан
|
2
|
|
2
|2 (4)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Арлан
|
8
|
|
6
|2 (13)
|Pro Hokei Ligasy 2021/22
|Горняк
|
22
|
1+4
|
22
|10 (13)