|Турнир
|Команда
|Позиция
|Игры
|Гол + Пас
|Удаления, мин
|ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
|Нефтяник Ал
|зщ
|
4
|
0+1
|
|7 (16)
|Континентальная Хоккейная Лига 2018/19
|Адмирал
|зщ
|
1
|
|
|12 (13)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|ЦСК ВВС
|зщ
|
4
|
1+1
|
4
|27 (27)
|Высшая Хоккейная Лига 2017/18
|Цен Тоу
|зщ
|
2
|
|
|15 (27)
|Молодежная Хоккейная Лига 2015/16
|Кузнецкие Медведи (мол)
|зщ
|
2
|
|
|3 (8)
|Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
|Кузнецкие Медведи (мол)
|зщ
|
4
|
0+1
|
4
|8 (9)
|Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
|Кристалл Бр
|зщ
|
2
|
|
|6 (20)
В таблице приведена статистика выступлений за зарубежные клубы и сборные только в играх против казахстанских команд и в турнирах Дрим тим