Никита Свинцицкий
Молодежная Хоккейная Лига 2013/14
Команда
Ладья (мол)
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
4
Молодежная Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Ладья (мол)
Игры
1
Гол + Пас
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2014/15
Команда
Южный Урал
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Команда
Кристалл Ср
Игры
2
Гол + Пас
Удаления, мин
2
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19
Команда
Тамбов
Игры
4
Гол + Пас
1+0
Удаления, мин
ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20
Команда
ЦСК ВВС
Игры
3
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2023/24
Команда
Хумо
Игры
6
Гол + Пас
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2023/24
Команда
Хумо
Игры
55
Гол + Пас
7+14
Удаления, мин
18
Кубок Казахстана 2024/25
Команда
Бейбарыс
Игры
3
Гол + Пас
1+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Бейбарыс
Игры
25
Гол + Пас
3+6
Удаления, мин
6
Pro Hokei Ligasy 2024/25
Команда
Арлан
Игры
13
Гол + Пас
Удаления, мин
Кубок Казахстана 2025/26
Команда
Арлан
Игры
4
Гол + Пас
0+1
Удаления, мин
Pro Hokei Ligasy 2025/26
Команда
Арлан
Игры
23
Гол + Пас
3+4
Удаления, мин
6