Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Хоккей

Никита Свинцицкий

Россия  Россия
Возраст
31 год
Действующий
Да
Дата рождения
15 марта 1994
Команды
Арлан
Вид спорта
Хоккей
Рост, см
185
Амплуа
Спортсмен
Вес, кг
87
Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена

Молодежная Хоккейная Лига 2013/14

Команда
Ладья (мол)

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
4

Молодежная Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Ладья (мол)

Игры
1

Гол + Пас

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2014/15

Команда
Южный Урал

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин

Высшая Хоккейная Лига 2016/17

Команда
Кристалл Ср

Игры
2

Гол + Пас

Удаления, мин
2

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2018/19

Команда
Тамбов

Игры
4

Гол + Пас
1+0

Удаления, мин

ВХЛ - Кубок Шелкового пути 2019/20

Команда
ЦСК ВВС

Игры
3

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2023/24

Команда
Хумо

Игры
6

Гол + Пас

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2023/24

Команда
Хумо

Игры
55

Гол + Пас
7+14

Удаления, мин
18

Кубок Казахстана 2024/25

Команда
Бейбарыс

Игры
3

Гол + Пас
1+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Бейбарыс

Игры
25

Гол + Пас
3+6

Удаления, мин
6

Pro Hokei Ligasy 2024/25

Команда
Арлан

Игры
13

Гол + Пас

Удаления, мин

Кубок Казахстана 2025/26

Команда
Арлан

Игры
4

Гол + Пас
0+1

Удаления, мин

Pro Hokei Ligasy 2025/26

Команда
Арлан

Игры
23

Гол + Пас
3+4

Удаления, мин
6

Реклама

Живи спортом!