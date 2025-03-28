Правда ли, что жвачка может вызвать рак

Существует множество мифов и слухов о вреде жевательной резинки для здоровья человека. Один из самых распространенных - это утверждение о том, что жвачка может вызвать рак. Но насколько это правда? Сначала стоит разобраться, что такое жвачка.

Что будет, если регулярно жевать жвачку

Жвачка - это резиновая масса, которую люди мастикуют для укрепления зубов и освежения дыхания. Она содержит различные добавки, такие как сахар, ароматизаторы и красители. Некоторые эксперты считают, что "добавки могут быть вредны для организма, если потреблять их в больших количествах".

Жвачка может вызвать рак?

Одним из аргументов против использования жвачки является тот факт, что при ее мастиксации в организм поступают различные химические вещества, которые могут повысить риск развития рака.

Однако, большинство исследований не подтверждают прямую связь между употреблением жвачки и раком. Более того, жвачка может даже иметь положительные эффекты на здоровье.

"Например, мастиксация жвачки способствует укреплению челюстей и зубов, а также может помочь в борьбе с некоторыми проблемами пищеварения", - утверждают эксперты.

Экспертное мнение о жвачке: миф или рак?

Жевательная резинка не может стать причиной развития рака, поскольку это кулинарное изделие проходит все необходимые исследования безопасности.

"Все жевательные резинки тестируются. Ни одна фирма, которая занимается их производством, не будет рисковать, потому что потом получит многомиллиардные иски в суд от пострадавших", — заявила онколог Евгения Черемушкина.

Она отметила, что в жвачке действительно есть пластик, однако он не становится фактором риска развития этого заболевания.

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Что будет, если проглотить жвачку

Привычка проглатывать жевательную резинку может спровоцировать вздутие живота и проблемы с ЖКТ, но есть дополнительное условие.

"Если слизистая желудка здорова и содержит достаточное количество муцина (защитной слизи), то эпизодическое жевание резинки не наносит вреда. Однако в случае заболеваний желудка, особенно гастрита, защитный слой слизи может быть истончен. Это может спровоцировать дискомфорт, ощущение жжения", — объяснила гастроэнтеролог Наталья Заварзина.

Важно помнить, если вы употребляете жвачку умеренно и соблюдаете правила гигиены рта, то вероятность развития рака от этого не увеличивается. Однако, для тех, кто беспокоится о своем здоровье, всегда лучше обратиться к врачу или стоматологу для получения консультации.