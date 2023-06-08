Почему опасно есть куриную кожу

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Сегодня 11:13
©pixabay.com

Кожа курицы - это та часть птицы, которая покрывает ее тушку и содержит большое количество жира. Некоторые люди предпочитают оставлять шкурку при приготовлении курицы, так как считают ее вкусной и хрустящей. Однако, есть ряд причин, почему кожа курицы может быть вредна для здоровья.

Почему кожа курицы может быть опасна? Высокое содержание жира. Куриная кожа содержит большое количество насыщенных жиров. Это может привести к повышению уровня холестерина в крови и увеличению риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, артериосклероза и других проблем со здоровьем.

Повышенное содержание калорий. Куриная кожа имеет высокую калорийность. Поэтому ее употребление может привести к лишнему весу и ожирению, особенно при регулярном потреблении.

Наличие токсинов. В тканях животных могут накапливаться токсины, химические загрязнения и другие вредные вещества, особенно если птица была выращена в условиях, где использовались антибиотики, гормоны роста или пестициды.

Пищевые аллергии и непереносимость. Некоторые люди могут иметь аллергическую реакцию на кожу курицы или испытывать непереносимость к ее составным частям. Это может проявляться в виде различных симптомов, включая желудочно-кишечные расстройства, аллергические высыпания и дыхательные проблемы.

Важно отметить, что приготовление курицы без кожи может снизить содержание жира и калорийности, делая блюдо более здоровым. Также можно использовать другие способы обогащения вкуса приготовленной курицы, такие как пряные приправы и маринады, чтобы сохранить вкусность блюда без добавления лишнего жира и калорий.

А что полезного есть в коже курицы?

Белок. Кожа курицы содержит небольшое количество белка. Однако большинство белка в курице находится в мясе, а не в коже. Если вам нужны дополнительные источники белка, лучше обратиться к курицей без кожи или к другим источникам белка, таким как мясо, рыба или растительные продукты.

Микроэлементы. В коже курицы присутствуют некоторые микроэлементы, такие как цинк и селен. Однако, их содержание в коже курицы невелико, и они также могут быть получены из других пищевых источников, включая овощи, фрукты и орехи.

В целом кожу курицы рекомендуется ограничить или исключить в рамках здорового и сбалансированного рациона питания.

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