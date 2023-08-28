Что будет, если каждый день есть сосиски?

Сосиски - вкусный и любимый завтрак многих людей. Съел с хлебом, запил чаем и сыт до обеда. Вот только злоупотреблять ими не стоит, поскольку имеют серьезные последствия для здоровья человека. Почему?

Есть сосиски каждый день вредно, так как ежедневное употребление мяса, подвергшегося процессу технологической обработки, может повлечь за собой риск развития раковых заболеваний поджелудочной железы.

К данной категории мясных изделий относятся сардельки, сосиски, бекон. Люди, употребляющие подобные продукты каждый день, дополнительно подвергают себя вероятности заболеть раком поджелудочной железы, которая возрастает на 19%.

Как часто можно есть сосиски?

Не чаще одного раза в неделю при здоровом сбалансированном питании.

Сколько надо варить сосиски?

В кипящей воде сосиски рекомендуется отваривать около 20 секунд после закипания. Если сосиски замороженные, то их следует варить пять-семь минут.

Надо ли снимать пленку?

Химический состав самой пленки рассчитан на нагревание и никаких вредных веществ не выделяет. Более того, без пленки сосиски могут развариться и растерять вкусовые качества. Если варить сосиски слишком долго, они станут безвкусными и водянистыми.

Кому нельзя есть сосиски?

Пациентам с сердечной недостаточностью, с патологией почек, с подагрой, с фенилкетонурией.

Людям, страдающим ожирением, сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, такими как атеросклероз, гипертоническая болезнь. Всякие добавки и консерванты могут вызывать аллергические реакции. Фосфаты в составе нежелательны для людей, страдающих подагрой и мочекаменной болезнью.

На заметку:

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, вероятность развития рака значительно увеличивается, если человек съедает хотя бы одну сосиску в день. Поэтому следите за своим здоровьем и не болейте!