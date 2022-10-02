Сборная Казахстана по настольному теннису одержала первую победу на чемпионате мира

На чемпионате мира по настольному теннису в китайском Чэнду команда Казахстана одержала первую победу, сообщает Olympic.kz.

Представители сборной со счетом 3:0 обыграли Узбекистан. Денис Жолудев, Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев были сильнее Абдулазиза Анорбоева, Шохруха Искандарова, Эльмурода Холикова.

Денис Жолудев - Абдулазиз Анорбоев 3:0 (11:6, 11:6, 11:8)

Кирилл Герасименко - Шохрух Искандаров 3:0 (11:2, 11:6, 11:8)

Алан Курмангалиев - Эльмурод Холиков 3:0 (11:5, 11:2, 12:10)

Ранее казахстанская команда уступила Франции и Германии.