Сборная Казахстана по настольному теннису одержала первую победу на чемпионате мира

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Сегодня 16:37
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На чемпионате мира по настольному теннису в китайском Чэнду команда Казахстана одержала первую победу, сообщает Olympic.kz.

Представители сборной со счетом 3:0 обыграли Узбекистан. Денис Жолудев, Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев были сильнее Абдулазиза Анорбоева, Шохруха Искандарова, Эльмурода Холикова.

Денис Жолудев - Абдулазиз Анорбоев 3:0 (11:6, 11:6, 11:8)

Кирилл Герасименко - Шохрух Искандаров 3:0 (11:2, 11:6, 11:8)

Алан Курмангалиев - Эльмурод Холиков 3:0 (11:5, 11:2, 12:10)

Ранее казахстанская команда уступила Франции и Германии.

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Метки:
теннис настольный

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