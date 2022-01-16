Казахстанка помогла своему клубу выиграть в немецкой Бундеслиге по настольному теннису

Состоялся очередной тур в немецкой Бундеслиге по настольному теннису, сообщает Olympic.kz.

Интернациональный клуб SV SCOTT в составе казахстанки Анастасии Лавровой, Эдже Харак из Турции, Майи Кунац из Беларуси и нидерландки Карлин ван Лиероп принимал у себя в Йене G.-W. Staffel 1953 из Лимбурга.

Хозяева площадки уверенно провели матч и одержали победу со счетом 6:2. В турнирной таблице команда Лавровой сохраняет пятое место. Анастасия добыла для команды два очка.

22 января SV SCOTT играет в Тоштедте с MTV - одним из лидеров чемпионата Германии.