Партнерство на года: Parimatch стал титульным партнером Казахстанской Федерации Хоккея (КФХ)

Продуктивное двухлетнее сотрудничество Казахстанской Федерации Хоккея (КФХ) и онлайн-букмекера №1 Parimatch Kazakhstan расширяется. В рамках нового договора Parimatch становится титульным партнером мужского (PRO), молодежного (JASTAR), женского (QYZDAR) и любительского (TUNGI) Чемпионатов Казахстана по хоккею на 2022-2025 годы.

Новое соглашение усилит ряд имеющихся договоренностей и предоставит новые возможности для развития казахстанского хоккея. Большое внимание будет уделено организации трансляций. Впервые в эфире будут показаны матчи всех казахстанских хоккейных лиг: PRO, JASTAR, QYZDAR и TUNGI Hokei Ligasy. Соглашение охватит и национальные сборные в рамках, не нарушающих условия Международной Федерации Хоккея. Это значит, что болельщики смогут увидеть домашние и выездные игры на подготовительных турнирах к Чемпионатам Мира.

"По прошествии двух лет партнерства с компанией Parimatch мы приняли решение продлить действующий договор на следующие три года. Я считаю, что такой шаг говорит об уверенности обеих сторон в плодотворной работе по реализации совместных долгосрочных целей, направленных на развитие хоккея в Казахстане.

Хорошим показателем нашего партнерства является телеканал "InSport", а затем и хоккейное подразделение "InHockey", которые существенно улучшили качество трансляций и сейчас готовы выйти на новый уровень. Во всех регионах воспитываются новые кадры - комментаторы, операторы и т.д. Все это делается ради популяризации казахстанского хоккея, и мы рады, что в достижении этой цели нам помогает такой сильный партнер, как Parimatch", - поделился будущими планами генеральный директор КФХ Глеб Каратаев.

Соглашение также позволит уделить особое внимание обучающим и развлекательным мероприятиям в спортивной сфере. В совместных планах проведение семинара по спортивному маркетингу для сотрудников клубов, детско-юношеских спортивных школ и студентов 3-4 курсов, обучающихся на медиа-специальностях. Помимо вышесказанного планируется 3-месячный учебный курс по спонсорству в спорте для специалистов отделов маркетинга в профессиональных клубах. Необходимо отметить, что данные курсы и семинары будут бесплатными, в рамках сотрудничества с Parimatch.

"Пролонгация соглашений с Казахстанской Федерацией Хоккея дает возможность закрепить наши прежние договоренности, совершенствовать достижения и на этой прочной базе продолжить строить смелые планы. Мы хотим реализовать новые классные проекты, польза от которых будет, действительно, ощутима для всех. Сейчас мы находимся в поисках нестандартных форматов, доступных для широкого круга лиц и способных объединить в себе спорт, образование и драйв", - дал комментарий Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan.

Соглашение предусматривает изменение названия чемпионатов на PARIMATCH PRO/JASTAR/QYZDAR/TUNGI Ligasy и интеграцию логотипа и айдентики титульного партнера в графику и трансляции клубов-участников Чемпионатов.