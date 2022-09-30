Parimatch входит в сезон-22/23 с четырьмя партнерами в АПЛ

Международный беттинговый бренд Parimatch добавляет "Ньюкасл Юнайтед" в свой партнерский список Английской премьер-лиги. Он пополнит компанию "Лестер Сити", "Челси" и "Астон Виллы".

"Каждое партнерство в рамках премьер-лиги ускоряет нашу экспансию в глобальный спорт и дает мощный повод для гордости. Сейчас бренд Parimatch является официальным партнером значительной части клубов АПЛ, и все они разделяют наши ценности и стремление достичь новых высот. Мы благодарны этому факту и рады всем активностям, которые бренд Parimatch будет реализовывать вместе с партнерами в течение будущего сезона", - прокомментировал Евгений Белоусов, Deputy CEO Parimatch Tech.

"Мы гордимся нашим партнерством - результатом слаженной работы большого числа людей. Масштабирование нашей деятельности дает нам толчок к постоянному поиску интересных возможностей и идей. В этом и заключается суть хорошего партнерства - оно заставляет тебя двигаться, и я рад, что наши партнеры разделяют с нами эти убеждения", - дал свой комментарий Роман Бойко, CEO Parimatch Kazakhstan.

"Мы рады снова работать с Parimatch в этом сезоне, в период увлекательных перемен для клуба. С нетерпением ждем тесного взаимодействия с нашими болельщиками через ряд соревнований в течение сезона", - сообщил Том Глик, President of Business "Челси".

"Это фантастически, что мы продолжили наше партнерство с Parimatch на сезон-22/23. Мы очень ценим поддержку наших партнеров и с нетерпением ждем, чего сможем достичь вместе в этом году", - отметил Никола Иббетсон, CCO "Астон Виллы".

"Parimatch - один из самых быстрорастущих брендов онлайн-беттинга, и мы рады приветствовать его в нашей растущей семье коммерческих партнеров. Мы расширяем наше партнерское портфолио в новых сферах и рынках и с нетерпением ждем сотрудничества с Parimatch в течение всего сезона", - подчеркнул Дейл Эйтчисон, Head of Commercial в "Ньюкасле".

"Мы в "Лестер Сити" рады продолжить партнерство с Parimatch в новом сезоне и с нетерпением ждем дальнейшего развития нашего сотрудничества. Это увлекательный период для обеих сторон, и я очень хочу увидеть, чего мы сможем достичь вместе в будущем", - сказал Дэн Барнетт, Commercial Director "Лестер Сити".

Партнерство с "Астон Виллой" и "Ньюкаслом" сосредоточено на медиаправах, сотрудничество с "Лестером" и "Челси" охватывает офлайновые и цифровые права, билеты и гостеприимство, клубные продукты, эксклюзивный доступ к активам клуба.