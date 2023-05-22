"Ньюкасл" - "Лестер": прогноз от Айдына Кожахмета

До финиша сезона рукой подать и для каждой из команд ближайшие 2 матча станут судьбоносными. Но какие же диаметрально разные задачи они решают! "Сороки" рвутся за бронзовыми медалями и практически обеспечат себе попадание в Лигу чемпионов, если победят. Ну а "лисы" одной ногой в Чемпионшипе, и для спасения им необходимо цепляться за очки.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящий матч.

"Ньюкасл"

Как бы ни завершился чемпионат Англии, этот сезон однозначно можно назвать самым успешным для клуба с берегов реки Тайн за последние 20 лет. Эдди Хоу проделал феноменальную работу, и "Ньюкасл" впервые за долгие годы претендует на бронзовую медаль. Для закрепления успеха необходимо побеждать в двух оставшихся матчах. Но делать это все сложнее и сложнее, поскольку силы на исходе, а количество травмированных футболистов только растет. Вот и в этот раз не доступны для тренера Крафт, Ласкеллес, Ричи, Уиллок, Фрэйзер, Жоэлинтон, Лонгстафф, Мерфи. Это очень много даже для суперклуба, не говоря уже о таком возмутителе спокойствия, как "Ньюкасл".

"Лестер"

Казалось бы, что еще совсем недавно весь мир с замиранием сердца следил за сказкой, творившейся с "Лестером". Но путь от чемпионства в АПЛ до вылета в Чемпионшип может оказаться весьма коротким – всего 7 лет.

Однако не станем хоронить «лис» раньше времени. Все еще в их руках. А точнее в ногах. Правда, в последний раз "Лестер" побеждал на выезде аж в начале февраля, когда увез 3 очка от "Астон Виллы". Но любые серии, как бы они не затягивались, когда-нибудь заканчиваются.

История личных встреч

В четырех из последних пяти очных противостояний этих команд победителем неизменно выходил "Ньюкасл". Такая вот не обнадеживающая статистика для "Лестера". Единственный раз за это время, когда "лисы" задавили "сорок", случился в декабре 2021-го. Но зато как! Победа была одержана со счетом 4:0.

Прогноз на матч

Понятно, что "Лестер" будет цепляться зубами, а «Ньюкаслу» придется сложно из-за отсутствия ряда игроков. Но мне все же кажется, что хозяевам необходимо решать все вопросы сегодня у себя дома, а "Лестер" постарается спастись в заключительном туре, в домашней встрече с "Вест Хэмом".

Поэтому рискну и поставлю на победу "Ньюкасла" с форой -1,5. Мои партнеры из Parimatch дают на это событие щедрый коэффициент – 1.97.

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Ньюкасл" - 1.37, Ничья - 5.60, "Лестер" - 7.60

Партнер обоих клубов Parimatch поделился вдохновляющим роликом. Смотрите и заряжайте, игра в ваших руках!