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Этим летом казахстанцы могут бесплатно поехать в любую страну

Новости спорта Букмекеры Parimatch.kz
Сегодня 16:23
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Путевки в любую точку мира разыгрывает международная беттинг-компания Parimatch. Как реализовать свои самые дерзкие летние мечты, читайте в нашем материале!

С 12 июня по 27 августа включительно пройдет масштабная акция от Parimatch с многомиллионными призами. На протяжении 11 недель казахстанцы старше 21 года получат шанс выиграть новейшую технику Apple, игровые консоли нового поколения Playstation 5, автохолодильники и надувные бассейны. А также главный приз - путевки на двоих в любой райский уголок на выбор победителя.

Принять участие легко:

 Зарегистрируйтесь на сайте Parimatch. Создайте своего героя в разделе PM Hero.  Выполняйте ежедневные квесты на топ-события.  Получайте сундуки с бонусами и баллами.  Поднимайтесь в рейтинге и выигрывайте призы!

Любое количество баллов позволяет участвовать в розыгрыше призов. Однако, первые 1000 игроков в рейтинге вознаграждаются дополнительными гарантированными призами. Врывайтесь в топ и собирайте больше подарков!

Итоговые розыгрыши проводятся в прямом эфире каждый понедельник в 17:00 (по времени Астаны) на Youtube-канале Parimatch Kazakhstan. Победители выбираются случайным образом.

Первый эфир состоится уже 19-го июня. Спешите поучаствовать и стать счастливым обладателем путевок в отпуск мечты!

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Метки:
Новости
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