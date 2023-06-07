"Фиорентина" - "Вест Хэм": прогноз Айдына Кожахмета на финал Лиги конференций

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Сегодня 21:22
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Третий по значимости еврокубок получился итальяно-английским. И для "фиалок", и для "молотобойцев" это прекрасная возможность добиться чего-то действительно значимого за многие годы. Эти клубы не избалованы трофеями, и вкус больших побед им почти не знаком. Но в Праге, на стадионе "Фортуна Арена", у них есть уникальная возможность войти в историю.

Эксперт Parimatch Айдын Кожахмет поделился прогнозом на предстоящее противостояние.

"Фиорентина"

Возможно, это будет последний матч для Винченцо Итальяно у руля "Фиорентины". Перед ним уже лежит контракт с чемпионом Италии – "Наполи". Нужно лишь поставить подпись. Но это неважно, поскольку в этот пражский вечер мысли Итальяно будут лишь об одном – завершить сезон на максимально мажорной ноте. Флорентийцы будут играть на победу с первых минут, поскольку совсем не привыкли отсиживаться в обороне. Если победит "Фиорентина", то трофей останется на Аппенинском полуострове.

Потерь в составе "фиалок" почти нет, если не считать отсутствие из-за травмы резервного вратаря Сальваторе Сиригу, а также легкое повреждение Гаэтано Кастровилли. Да и то, прогнозы врачей оптимистичны и полузащитник, скорее всего, попадет в заявку на матч.

"Вест Хэм"

Дэвид Мойес и его подопечные провели довольно посредственный сезон, завершив его на 14-й строчке турнирной таблицы АПЛ. Но записать его себе в актив «молотобойцы» смогут, если завоюют третий международный трофей в своей истории: в 1965-м году клуб завоевал Кубок обладателей Кубков, а в 1999-м стал одним из трех победителей Кубка Интертото. Этих турниров уже нет и в помине, а вот Лигу конференций пока ни один английский клуб не выигрывал. Да и вообще, пока это удалось лишь итальянской "Роме".

Продолжая итальянскую тему, можно отметить, что "Вест Хэму" не поможет форвард Джанлукка Скамакка. Остальные все здоровы и готовы выйти на поле.

История личных встреч

Тут говорить не о чем: эти клубы между собой никогда не встречались. История начинается с чистого листа.

Прогноз на матч

Обе команды не отличаются сверхнадежной обороной. При этом, умеют атаковать и имеют в нападении довольно квалифицированных исполнителей. Поэтому очень напрашивается ставка "обе забьют - да". Мои партнеры из Parimatch оценивают это событие коэффициентом 1.87.

Но если вы из категории людей, считающих, что в финалах еврокубков из-за слишком высокой цены ошибки, никто не будет лезть на рожон, то могу посоветовать также присмотреться к варианту со ставкой П2 Ф(0). Тут коэффициент тоже неплохой – 1.98. 

Специалисты Parimatch делают такой прогноз на результат игры:

"Фиорентина" - 2.80, Ничья – 3.15, "Вест Хэм" - 2.75

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