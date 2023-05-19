Финиш - только начало: Parimatch бросает вызов участникам марафона Tau Jarys

Новости спорта Букмекеры Parimatch.kz
Сегодня 15:30
©

23 мая 2023 в Алматы пройдет ежегодный забег по пересеченной местности Tau Jarys от основателей культового бегового движения "Алматы марафон". В духе каждого подобного забега, принять участие может каждый. Но на этот раз участники получат дополнительную мотивацию от официального партнера организации –  беттинг-компании Parimatch.

Tau Jarys дебютировал в прошлом году и представил новый формат для любителей беговых соревнований. Трасса проходит по горной местности лыжно-биатлонного комплекса "Алатау" в Алматинской области. В этом году к взрослой дистанции (6 и 12 км) присоединился детский маршрут (2 км), так что бежать можно всей семьей от мала до велика. Тем более, что помимо забега, участников ждет семейный фестиваль с яркой развлекательной программой.

"Tau Jarys – это настоящий праздник спорта, куда участники и гости мероприятия смогут приехать с семьями, круто провести время, насладиться атмосферой и общением с любителями спорта, а также поучаствовать в активностях и вкусно пообедать", – рассказала Салтанат Казыбаева, организатор, директор корпоративного фонда "Смелость быть первым".

Однако, основной целью мероприятия остается развитие спорта и здорового образа жизни в Казахстане. Данную цель разделяет и главный партнер мероприятия – Parimatch. Беттинг-компания активно поддерживает спортивные организации, клубы и движения, призванные заряжать казахстанцев силой и энергией на новые свершения.

"Спорт и Parimatch идут рука об руку. "Алматы марафон" мы поддерживаем с отдельным удовольствием, так как в каждое из них заложен уникальный формат. И Tau Jarys не стал исключением. Это новый формат забегов, который имеет все шансы стать ежегодным событием для опытных и начинающих спортсменов, желающих бросить себе вызов, а после приятно провести время на фестивале в кругу единомышленников и болельщиков. Parimatch рад появлению новых активностей и приглашаем всех принять участие", — прокомментировала Надежда Рязанцева, директор по бренд маркетингу Parimatch Kazakhstan.

Подробнее о мероприятии можно узнать на сайте "Алматы марафон", а также на официальных страницах Parimatch Kazakhstan.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Parimatch
Новости
Сегодня , 15:30
Parimatch.kz
Финиш - только начало: Parimatch бросает вызов участникам марафона Tau Jarys
17 мая, 17:46
Parimatch.kz
"Манчестер Сити" - "Реал Мадрид": битва футбольных титанов
28 апреля, 18:08
Parimatch.kz
О чем говорят спортивные журналисты
25 апреля, 17:25
Parimatch.kz
Лошадиные силы: ключевые даты из истории конного спорта
21 апреля, 17:56
Parimatch.kz
"Ньюкасл" - "Тоттенхэм": прогноз от Айдына Кожахмета
19 апреля, 17:17
Parimatch.kz
"Интер" - "Бенфика": прогноз от Айдына Кожахмета
18 апреля, 16:45
Parimatch.kz
"Наполи" - "Милан": прогноз от Айдына Кожахмета
18 апреля, 16:09
Parimatch.kz
Табун лошадей могут выиграть казахстанцы
14 апреля, 11:39
Parimatch.kz
Let the drift begin: старт 1-го этапа Gorilla Drift Championship 2023
12 апреля, 18:40
Parimatch.kz
"Реал Мадрид" - "Челси": прогноз от Айдына Кожахмета
© 2008 - 2023 ТОО «EML»